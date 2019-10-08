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15 октября в горах Сораксан выпал первый снег. Как сообщили в метеорологическом управлении провинции Канвондо, во вторник примерно в 5 часов утра на высоте 1600 метров пошёл дождь, а затем мокрый снег. В прошлом году первый снег был зафиксирован 18 октября. Между тем, во вторник минимальная температура в горах Сораксан составила 0,1 градуса выше нуля. Метеорологи прогнозируют, что 16 октября утром на горном перевале Тэгваллён в провинции Канвондо отметка впервые этой осенью упадёт до минус 1 градуса. Можно будет увидеть иней и лёд.