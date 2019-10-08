В РК представлена стратегия развития отрасли автомобилестроения будущего

Photo : YONHAP News

15 октября правительство РК объявило стратегию развития отрасли автомобилестроения будущего. В исследовательском центре Hyundai Motor в Хвасоне провинции Кёнгидо состоялась церемония объявления видения автомобиля будущего. Представлена стратегия развития на ближайшие десять лет. Она включает три пункта – активный выход на мировой рынок через технологии экологичных автомобилей и ускорение их распространения внутри страны, создание системы применения беспилотных автомобилей к 2024 году, переход на открытую экосистему автомобилей будущего на базе частных инвестиций. В первую очередь до 2030 года планируется довести долю новых экологичных автомобилей до 30%, а долю на мировом рынке до 10%. Планируется также создать к этому сроку 600 водородных заправочных станций и к 2025 году 15 тыс. зарядных станций для электромобилей. К 2027 году будет создана система обслуживания беспилотных автомобилей, а к 2024 году - правила движения таких транспортных средств.