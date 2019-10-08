В сентябре рост занятости в РК превысил 300 тыс. человек

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Численность занятого населения РК увеличилось в сентябре на 348 тыс. человек в годовом исчислении, составив 27 млн 404 тыс. человек. Об этом сообщили в среду в Национальном статистическом управлении. Рост занятости второй месяц подряд превышает 300 тысяч человек. Уровень занятости вырос на 0,3% в годовом исчислении, составив 61,5%, что является максимальным показателем с 1996 года. Количество безработных сократилось на 140 тыс. человек, составив 884 тыс. человек. Уровень безработицы составил 3,1%, снизившись на 0,5%. Это самый низкий показатель за сентябрь с 2014 года. Безработица среди молодёжи до 30 лет составила 7,3 процента, что на 1,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Отмечается рост занятости в сферах услуг, профессиональной деятельности, науки и технологий.