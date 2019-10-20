В РК разразился скандал вокруг рекламы UNIQLO

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В РК разразился новый скандал на тему сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. На этот раз он коснулся известной на южнокорейском рынке японской сети магазинов одежды UNIQLO. Речь, в частности, идёт о рекламном ролике, представленном компанией. В нём 90-летняя бабушка вела разговор с молодой девушкой. Девушка задала вопрос о том, что носила бабушка в молодости. На это бабушка ответила, что не помнит того, что было так давно. Однако в процессе перевода оригинального текста фраза была изменена на – «как я могу помнить то, что было 80 лет назад». Как раз в это время Корея находилась под протекторатом Японии. В РК это восприняли негативно, ссылаясь на возможную попытку компании оскорбить память жертв сексуального рабства путём умышленно сделанного неточного перевода. В компании заявили об отсутствии подобного умысла в рекламе. Тем временем, было принято решение о прекращении трансляции ролика в связи с недовольством и опасениями многих людей.