В РК продолжается карантин в связи с африканской чумой свиней

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В РК 14-й по счёту и последний случай заражения африканской чумой свиней был зарегистрирован 9 октября. В этой ситуации власти продолжают профилактические меры по ликвидации поголовья в зонах с высокой вероятностью заражения и продаже свиней на мясо. В министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства сообщили, что к 20 октября завершена работа по продаже 30 тыс. голов свиней в 76 хозяйствах уезда Ёнчхон-гун, городов Кимпхо и Пхачжу провинции Кёнгидо. Было уничтожено и захоронено 64 тыс. свиней, выращивавшихся в 69 хозяйствах. Приняты меры по ограничению доступа к 68 местам захоронения. Ведётся работа по обеззараживанию территорий, граничащих с городами и уездами, где ранее был выявлен вирус. Продолжается отлов диких кабанов. С 15 октября выловлено 2.988 кабанов. С начала года показатель составил 54 тыс. голов.