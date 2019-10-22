Экспорт продукции информационно-коммуникационных технологий сократился

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Южнокорейский экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий сократился в сентябре на 22% в годовом исчислении, составив 15 млрд 810 млн долларов. Об этом сообщили 21 октября в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Снижение показателя продолжается 11 месяцев подряд. Поставки за рубеж полупроводников сократились на 31,5%, составив 8,5 млрд долларов. Причина заключается в спаде спроса и снижении цен на мировом рынке. Одновременно экспорт системных полупроводников возрос на 6,6%, составив 2 млрд 400 млн долларов, мобильных телефонов - на 2,8% до 1 млрд 180 млн долларов. Экспорт в Китай сократился на 33,1%, в США - на 13,5%, но во Вьетнам и Японию увеличился. Импорт в сфере информационно-коммуникационных технологий вырос на 9,8%, составив 8 млрд 700 млн долларов. Профицит составил по предварительным данным 7 млрд 40 млн долларов.