В Кванчжу состоится встреча министров культуры РК и АСЕАН

23-24 октября в городе Кванчжу состоится специальная встреча министров культуры РК и АСЕАН. Её участники обсудят вопросы мира, сосуществования и процветания на основе общечеловеческих ценностей. В повестку войдут вопросы сотрудничества РК и АСЕАН по широкому кругу тем. В их числе повышение уровня взаимопонимания, обеспечение единства, укрепление сотрудничества между организациями культуры и искусства, осуществление обменов в отрасли культурных контентов, взаимодействие в сохранении культурно-исторических объектов. По итогам встречи будет принято совместное заявление.