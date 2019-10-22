РК и Вьетнам активизируют экономическое сотрудничество

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22 октября в Сеуле состоялось девятое заседание совместного южнокорейско-вьетнамского комитета по вопросам промышленности и третье заседание комитета по подготовке соглашения о свободной торговле. На заседании комитета по вопросам промышленности было проведено ознакомление с прогрессом в реализации проектов сотрудничества. Принято решение приступить к активной работе по расширению сотрудничества в сфере материалов и запчастей. В сфере энергетики стороны договорились укреплять сотрудничество в секторах энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии по мере увеличения спроса на энергию на фоне экономического роста. По итогам встречи компанияSamsung Electronics и министерство промышленности и торговли Вьетнама заключили меморандум о взаимопонимании по вопросу подготовки кадров.