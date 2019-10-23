В Сеуле открылась международная конференция по возобновляемым источникам энергии

В среду в Сеуле открылась Восьмая международная конференция по возобновляемым источникам энергии. В ней принимают участие около 3,5 тысяч представителей более чем ста стран мира. На конференции обсуждаются пути расширения использования возобновляемых источников энергии и способы борьбы с изменением климата. В программе мероприятия около 30 дискуссионных сессий, затрагивающих темы от политики до технологий. На церемонии открытия представители правительств и международных организаций обнародовали «Сеульскую инициативу», в которой отмечается необходимость повысить осведомлённость об использовании возобновляемых источников энергии. Выступая на церемонии открытия конференции, бывший генеральный секретарь ООН, а ныне председатель Национального совета РК по климату и качеству воздуха Пан Ги Мун сказал, что мировое сообщество должно сотрудничать, чтобы достичь общей цели – перехода к чистой энергетике.