РК на 39-м месте в рейтинге FIFA

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Сборная РК по футболу заняла 39-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Обновлённый список опубликован на сайте организации 24 октября. РК получила 1.466 баллов, ухучшив показатель на две ступени по сравнению с предыдущим месяцем. РК удерживала 37-е место с апреля этого года. Среди стран, входящих в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), самую высокую позицию занимает Иран – 27-е место и Япония – 28-е. За ними следует РК. КНДР опустилась на две позиции на 115–е место. В первую пятёрку, как и прежде, вошли сборная Бельгии, Франции, Бразилии, Англии, Уругвая.