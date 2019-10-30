В Сеуле объявлено предупреждение о высокой концентрации микропыли в воздухе

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29 октября мэрия Сеула объявила предупреждение о высокой концентрации микропыли. На рассвете в столице показатель достигал 228 микрограммов на кубометр. Предупреждение объявляется, если отметка около двух часов превышает 150 микрограммов на кубометр. Как сообщили в Национальном центре по изучению окружающей среды, в 8 часов утра отметка составляла 125 микрограммов на кубометр, что соответствует плохому уровню. Пожилым людям, детям, а также страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания рекомендовано по возможности воздержаться от нахождения на открытом воздухе.