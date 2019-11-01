11-й Сеульский фестиваль фонарей пройдёт с 1 по 17 ноября

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С 1 по 17 ноября в центре южнокорейской столицы на берегу излюбленного корейцами места для прогулок - ручья Чхонгечхон - будет проходить 11-й по счёту Сеульский фестиваль фонарей. Об этом сообщили в столичной мэрии. На протяжении километра вдоль набережной можно увидеть множество фонарей в виде фигур, изготовленных из корейской бумаги ханчжи. Они посвящены 23 персонажам корейских и зарубежных сказок и легенд. Тайваньское управление по вопросам туризма представит композиции, посвящённые горам. Свои фонари подготовило китайское туристическое представительство в Сеуле. Участники фестиваля могут написать свои пожелания на фонариках в виде корабликов, пустив их в плавание.