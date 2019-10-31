Пхеньян сообщил об успешных испытаниях реактивных систем залпового огня

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Агентство ЦТАК сообщило в пятницу о проведённых накануне успешных испытаниях реактивных систем залпового огня большого калибра. Отмечается, что в ходе стрельб, которые проводились Академией оборонных наук КНДР, была проверена система непрерывного огня. В ходе испытаний «подтверждены технические данные и безупречная боевая мощь этого сверхкрупного реактивного орудия нашего образца в реальных условиях». В результате стало возможно «полное уничтожение группировки или определённого района противника путём нанесения внезапного удара»,- говорится в сообщении. О результатах испытаний доложено председателю госсовета КНДР Ким Чон Ыну, который «выразил удовлетворение и направил поздравления учёным». Север проводил аналогичные испытания в августе и сентябре. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, с территории провинции Пхёнан-Намдо были запущены в четверг две ракеты в 16:35 и 16:38 кор.вр. Максимальная дальность полёта составила 370 км, а высота 90 км.