Министр обороны США Марк Эспер посетит Сеул

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С 15 по 17 ноября министр обороны США Марк Эспер нанесёт визит в РК в рамках турне по странам Индо-Тихоокеанского региона. Как сообщил представитель Пентагона Рэт Хоффман, главной темой переговоров в Сеуле станет обсуждение возможности продления срока действия соглашения между РК и Японией о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). США дистанцируются от спора двух стран вокруг жертв принудительной трудовой мобилизации корейцев во время японского протектората над Кореей и мер ограничения японского экспорта на южнокорейский рынок. Однако Вашингтон обозначил ясную позицию о стремлении сохранить соглашение GSOMIA, от которого Сеул решил отказаться из-за политики давления японских властей.