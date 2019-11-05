Президент РК выразил намерение быть ближе к народу

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В оставшееся до конца срока время пребывания на посту главы государства президент РК Мун Чжэ Ин выразил желание стараться быть ближе к народу, стремиться к миру, справедливости, инновационной и всеобъемлющей политике до тех пор, пока народ не ощутит реальные перемены. Об этом президент заявил, вступая в понедельник на совещании со своими помощниками и советниками. По его словам, прошедшие 2,5 года были временем преодоления прошлого и подготовкой к рывку в будущее. Глава государства также выразил благодарность гражданам страны за доверие и поддержку. Он сказал, что правительство с самого начала своей деятельности стремилось поддержать пошатнувшееся государство, продолжая работать над поддержанием ценностей справедливости в обществе. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что немало усилий прилагалось для создания страны всеобъемлющего благосостояния, а также для обеспечения двигателей роста экономики в будущем. Президент выделил четыре направления государственной политики на последующие 2,5 года – инновации, всеобъемлющее благосостояние, справедливость и мир.