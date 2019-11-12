Двое российских бейсджамперов задержаны в Пусане за несанкционированные прыжки

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Полиция Пусана задержала двух российских бейсджамперов, совершавших несанкционированные прыжки с парашютом с крыш высотных зданий. В частности, в минувшую субботу они спрыгнули с крыши 40-этажного офисного, а на следующий день – с крыши 42-этажного здания отеля. Поскольку они не получали разрешения на прыжки от владельцев зданий, их обвиняют в незаконном проникновении на частную территорию. Кроме того, прыжки совершались в центре города, представляя угрозу для других людей. Бейсджампинг - экстремальная дисциплина парашютизма, когда прыжки совершаются с неподвижных объектов, в том числе, с высотных зданий. По данным полиции, россияне прибыли на прошлой неделе в Пусан с целью совершить прыжок с крыши 101-этажного небоскрёба LCT. Заведено уголовное дело без задержания, однако обвиняемым запрещён выезд из страны в течение 10 дней.