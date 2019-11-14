Госсовет КНДР призвал США отказаться от совместных с РК военных учений

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Совместные военные учения, проведение которых планируют Вашингтон и Сеул, являются «основным фактором выхода из-под контроля напряжённости на Корейском полуострове и в регионе». Об этом говорится в заявлении официального представителя госсовета КНДР, опубликованного в среду агентством ЦТАК. В нём учения охарактеризованы как «враждебные по отношению к КНДР» и выражено сожаление, что США «относятся без должного внимания» к крайнему сроку возобновления северокорейско-американских переговоров до конца нынешнего года, установленному Пхеньяном. В ситуации, когда «одна сторона отступает от своих обязательств и в одностороннем порядке предпринимает враждебные шаги, у другой стороны нет повода для того, чтобы оставаться связанной своими обязательствами», - отмечается в заявлении. Представитель госсовета подчеркнул, что КНДР будет отвечать диалогом на диалог, а на силу ответной силой. При этом США в оставшееся время должны хорошо подумать о своих действиях.