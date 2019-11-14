На юг Корейского полуострова пришёл холодный фронт

Photo : YONHAP News

В ночь на четверг юг Корейского полуострова охватил холодный фронт, поднялся сильный ветер. Температура воздуха понизилась в среднем на 10 градусов по сравнению с предыдущим днём и была на 3 градуса ниже, чем по данным многолетних наблюдений. В пятницу в центре страны ожидается пасмурная погода, а в столичном регионе, провинциях Канвондо и Чхунчхон-Пукто небольшие осадки. В горных районах на востоке провинции Кёнгидо и в центре Канвондо может пойти снег. Между тем, в целом ожидается потепление. Утром в Сеуле температура воздуха составит +3˚С, а днём +13˚С. Ночные температуры составят в среднем по стране от -4˚С до +7˚С утром и от +9˚С до +17˚С днём.