Комитет ООН принял резолюцию по правам человека в КНДР

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14 ноября Третий комитет ООН по гуманитарным вопросам принял очередную резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в КНДР. Документ принят единогласно без голосования. В нём указывается, что на Севере происходят систематические, широкомасштабные и грубые нарушения прав человека. В нём изложено требование немедленно исправить данную ситуацию. Рекомендуется инициировать конкретные меры по рассмотрению этого вопроса в Международном уголовном суде, а также привлечь к ответственности лиц, замешанных в нарушениях прав человека в КНДР. Помимо этого, в документ включён пункт, в котором подчёркивается важность контактов с Севером, необходимость разработки конкретных способов организации встреч разделённых семей Юга и Севера. Подобные резолюции принимаются 15 лет подряд.