РК и США отложили совместные военно-воздушные учения

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РК и США приняли решение отложить совместные военно-воздушные учения, которые планировалось провести в конце ноября. Министры обороны двух стран Чон Гён Ду и Марк Эспер достигли соответствующей договорённости в ходе встречи, состоявшейся 17 ноября на полях совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке. Как заявил глава Пентагона Марк Эспер, перенос учений нацелен на поддержку дипломатических усилий по денуклеаризации Северной Кореи. Вместе с тем он подчеркнул, что союз между Сеулом и Вашингтоном остаётся нерушимым, а объединённые вооружённые силы двух стран готовы выполнять свои задачи по поддержанию стабильности в регионе. Марк Эспер призвал Пхеньян вернуться за стол переговоров без предварительных условий. Военно-воздушные силы РК и США планировали провести в конце ноября манёвры, которые были бы сокращённой версией проводившихся ранее полномасштабных учений Vigilant Ace. Пхеньян выступал против их проведения.