Марк Эспер: США могут пересмотреть масштабы военных учений

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Масштабы совместных южнокорейско-американских военных учений могут быть пересмотрены в интересах поддержания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер в беседе с журналистами в самолёте по пути в Сеул, где он примет участие в южнокорейско-американском консультативном совещании по вопросам совместной безопасности. По его словам, масштабы военных учений могут быть пересмотрены, если это положительно скажется на дипломатических усилиях по урегулированию на Корейском полуострове. При этом все решения Вашингтон будет принимать в тесном сотрудничестве со своими партнёрами в Сеуле. При этом глава Пентагона подчеркнул, что речь идёт не об уступках Северной Корее, а о возможности продолжения переговоров. Ранее в Пентагоне также высказывали намерение сократить масштабы военных учений, которые проводят РК и США. Заявление Марка Эспера может быть связано с высказываниями северокорейской стороны, которая считает, что учения усиливают напряжённость на Корейском полуострове. Глава Пентагона отметил, что США серьёзно относятся к озвученному Севером сроку достижения договорённостей до конца года.