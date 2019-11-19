Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился до 47,8%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина вырос на 3,3% по сравнению с предыдущей неделей, составив 47,8%. Об этом сообщило в понедельник агентство Real Meter, подведя итоги опроса, проведённого с 11 по 15 ноября среди 2,5 тысяч жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности главы государства дали 48,6% респондентов, что на 3,6% выше, чем неделю назад. Рост уровня поддержки президента объясняется такими факторами как его недавняя встреча с председателями пяти крупнейших партий, объявление направлений дальнейшей политики, подтверждение позиции о прекращении сотрудничества с Японией в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), улучшение показателей на рынке труда. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 39%, оппозиционной партии Свободная Корея – 30,7%, партии Справедливости – 6,4%, партии Справедливого будущего - 6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,0% при уровне достоверности 95%.