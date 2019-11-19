В РК улучшат систему переработки ПЭТ-бутылок

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Правительство РК намерено реализовать проект улучшения системы переработки ПЭТ-бутылок. Об этом сообщили 19 ноября в министерстве экологии. Переработанное сырьё может использоваться в разных сферах, в том числе для производства текстильных волокон. До сих пор ПЭТ-бутылки выбрасывались и отсортировывались вместе с другими пластиковыми отходами. Но в рамках проекта в местах выброса отходов будут установлены специальные ящики, предназначенные для бесцветных ПЭТ- бутылок, которые наиболее пригодны для переработки. Планируется улучшить систему сбора таких отходов. Кроме того, в целях улучшения условий переработки будет запрещено в производстве такой тары использовать простой клей, а также создавать цветные бутылки. К настоящему моменту в год из 240 тыс. тонн повторно используемых отходов ПЭТ-бутылок только 10% применяются в производстве высококачественной продукции, в том числе, пластиковых стаканов. Правительство намерено к 2022 году увеличить этот показатель примерно до 40%. Проект будет запущен в тестовом режиме с января по июнь следующего года.