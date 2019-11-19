Объём пассажирских авиаперевозок между РК и Японией сокращается

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Торговый спор между РК и Японией отрицательно сказывается на пассажирских авиаперевозках между двумя странами. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, в период с июля по октябрь объём перевозок на данном направлении составил 5 млн 430 тыс. человек. Это на 21,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, если в июне доля рейсов между РК и Японией в общем объеме перевозок на международных линиях составляла 32,2%, то в последнее время опустилась до 20,6%. Одновременно количество пассажиров на линиях, соединяющих РК со странами Юго-Восточной Азии возросло на 18,7%, а с Китаем на 12,3% в годовом исчислении. Общий объём пассажирских перевозок на международных линиях возрос на 3,7% по сравнению с прошлым годом.