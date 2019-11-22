РК приостановила процедуру прекращения действия GSOMIA

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Южнокорейская сторона приняла решение приостановить процедуру прекращения действия Соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) с Японией. Об этом сообщил в пятницу вечером заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Ю Гын. По его словам, данное решение было принято при условии сохранения возможности прекращения действия соглашения в любой момент по инициативе Сеула. Помимо этого, принято решение на время диалога по торговому спору приостановить процедуру обращения Сеула в ВТО по вопросу ограничительных мер Японии. Речь идёт о мерах Токио по ужесточению правил поставок в РК стратегического сырья, являющегося ключевым компонентом в производстве полупроводников. По некоторым данным, стороны обсуждали также возможность проведения в дальнейшем переговоров на высоком уровне по проблеме выплаты компенсаций корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей.