В РК завершили проверку самолётов Boeing 737NG

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В РК завершили проверку парка самолётов Boeing 737NG, полёты которых ранее были приостановлены. В сентябре Федеральное управление авиации США рекомендовало проверить все самолёты Boeing 737NG, совершившие больше 30 тыс. перелётов на момент наличия микротрещин. 25 ноября в министерстве сухопутных территорий и транспорта сообщили, что проверка 150 самолётов выявила микротрещины в фюзеляжах 13 из них. Эти отклонения были найдены на первом этапе инспекции, когда проверке подверглись 100 самолётов. Дополнительных дефектов не зарегистрировано.Самолёты с микротрещинами в фюзеляжах принадлежат авиакомпаниям Korean Air, Jin Air, Jeju Air и Eastar Jet.