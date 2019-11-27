В среду в Национальном собрании РК обсуждают проект поправок в закон «О выборах должностных лиц»

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В среду в Национальном собрании РК обсуждают вопрос принятия проекта поправок в закон «О выборах должностных лиц». Данный проект относится к числу ряда вопросов, которые в конце апреля были отнесены к категории объектов ускоренного рассмотрения. Суть проекта поправок в закон о выборах должностных лиц состоит в введении взаимосвязанной представительной системы распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политических партий. Согласно этой системе общее количество мест в Национальном собрании сохраняется на прежнем уровне в 300 мандатов. Однако количество депутатов от одномандатных округов будет сокращено с 253 до 225, а парламентариев по партийным спискам - увеличено с 47 до 75. Кроме того, поправки предлагают снизить возраст для участия в голосовании на один год до 18-ти лет и ввести взаимосвязанную представительную систему распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. 29 и 30 апреля в специальных парламентских комитетах по реформированию судебной власти и по политическим реформам соответственно приняли решение внести проекты поправок в закон о деятельности прокуратуры, в уголовно-процессуальный кодекс и в закон о выборах должностных лиц в категорию объектов ускоренного рассмотрения. Таким образом, они должны быть утверждены Национальным собранием в течение 330 дней. После истечения этого срока они автоматически представляются на голосование в ходе пленарного заседания.