В сфере транспортных перевозок РК отмечен рост

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В прошлом году объём продаж в области пассажирских и грузовых перевозок водным транспортом вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим годом, составив 28 трлн 329 млрд вон или 24 млрд 15 млн долларов. Об этом в четверг сообщили в Национальном статистическом управлении. Увеличение показателя фиксируется впервые с 2012 года. Нынешний рост объясняется улучшением общих показателей по сравнению с 2017 годом, когда обанкротилась судоходная компания «Ханчжин хэун», занимавшая ранее седьмое место в мире по объёму перевозок. Между тем, показатели наземных перевозок выросли на 1,8%, составив 55,4 млрд долларов. В сфере воздушных перевозок продажи выросли на 10,3% до 21,2 млрд долларов на фоне увеличения объёмов транспортировки грузов.