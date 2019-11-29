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Корея: Юг-Север

В СК сообщили об испытании РСЗО

Write: 2019-11-29 10:02:22Update: 2019-11-29 17:49:06

Photo : YONHAP News

Северокорейская газета «Нодон синмун» сообщила об испытании в КНДР реактивной системы залпового огня сверхбольшого калибра. В статье, опубликованной 29 ноября, говорится, что за запуском наблюдал председатель Госсовета Ким Чон Ын. Отмечается, что запуски были произведены на испытательном полигоне Академии национальной обороны КНДР с целью проверки боеготовности систем. Ким Чон Ын заявил, что в результате проведения огневых испытаний системы были подтверждены её превосходство и надёжность. В статье говорится, что «под руководством уважаемого высшего руководителя учёные оборонной промышленности КНДР разработали мощную систему вооружения». 
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