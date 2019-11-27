Политические круги РК вновь не могут договориться

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2 декабря в РК истекает срок рассмотрения проекта бюджета на следующий финансовый год. Однако из-за противостояния правящих и оппозиционных сил под вопросом не только эта тема, но и открытие пленарного заседания Национального собрания. Правящая Демократическая партия Тобуро указывает на то, что крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея мешает законодательному процессу, задерживая в своих интересах процесс рассмотрения проекта бюджета. Подчёркивается, что Свободная Корея организовала филибастер относительно 199 законопроектов с целью заблокировать работу парламента. В самой партии Свободная Корея, между тем, отмечается, что филибастер является приемлемым методом политической борьбы. Между тем, лидер парламентской фракции партии Справедливого будущего О Син Хван, выступая посредником в споре правящей и крупнейшей оппозиционной партиями, предложил провести пленарное заседание Национального собрания с целью рассмотрения законопроектов, касающихся исключительно гражданских вопросов. Но в партии Свободная Корея придерживаются позиции о возможности рассмотрения лишь некоторых отдельных, особо важных законопроектов, в числе которых инициатива по ужесточению контроля автодорожного движения в зонах защиты детей, устанавливаемых возле школ и детских садов. Правящая Демократическая партия Тобуро требует прекращения филибастера, указывая, что в противном случае совместно с другими оппозиционными партиями будут предприняты шаги по принудительному рассмотрению законопроектов, подпадающих под категорию ускоренной процедуры, а также проект бюджета.