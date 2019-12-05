Объём южнокорейских валютных резервов достиг нового рекорда

Photo : YONHAP News

По состоянию на конец ноября объём валютных резервов РК достиг новой максимальной отметки. По данным Банка Кореи, представленным 4 декабря, показатель составил 407 млрд 460 млн долларов, что на 1 млрд 140 млн долларов больше, чем прежний рекорд, зафиксированный в октябре. По мнению экспертов, на рост показателя повлияло увеличение доходов от управления валютными активами. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, а также резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. В конце октября РК занимала девятое место в мире по объёму валютных резервов. В первую тройку входят Китай, Япония и Швейцария.