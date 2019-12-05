Крупные южнокорейские компании уменьшили объём пожертвований

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Объёмы различных пожертвований со стороны крупных южнокорейских компаний снизились. Такие данные представила аналитическая компания CEO Score. Сообщается, что в прошлом году 406 крупнейших компаний страны, представивших соответствующую информацию, выделили в качестве пожертвований 3 трлн 62 млрд 800 млн вон или 2,5 млрд долларов. Это на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. 206 предприятий снизили данный показатель. Среди более чем 20-ти крупнейших компаний сокращение составило 15%. Наиболее крупные субсидии на благотворительные нужды выделили Samsung Electronics, SK и CJ. Нынешний спад объясняется влиянием ужесточением контроля за финансовыми отчислениями со стороны властей. Это значительно усложнило процедуру финансовой поддержки различных организаций на частном уровне.