В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни в РК не выросла

В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни в РК осталась неизменной по сравнению с предыдущим годом, составив 82,7 года. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, среди родившихся в прошлом году мальчиков она составила 79,7 года, а среди девочек 85,7 года. Ожидаемая продолжительность жизни для младенцев мужского пола на 1,7 года, а женского - на 2,4 года больше, чем в среднем по странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития. Средняя ожидаемая продолжительность жизни там составила 80,7 года. Эксперты считают, что сохранение показателей на прежнем уровне вызвано значительным увеличением смертности среди пожилых людей в связи с сильными холодами прошлого года.