В 2018 году в РК появилось 260 тыс. новых рабочих мест

Photo : KBS News

В 2018 году число рабочих мест в РК оказалось на 260 тыс. больше, чем в предыдущем году. Как сообщило в четверг Национальное статистическое управление, в конце прошлого года имели работу в общей сложности 23 млн 420 тыс. человек. Это на 1,1% больше, чем в предыдущем году. 82% мест - 140 тысяч - созданы для работающих по найму. 79,7% всех вакансий предоставлены малыми и средними компаниями. Наибольшее количество рабочих мест пришлось на промышленную отрасль - 4 млн 700 тыс. Далее следуют розничные и оптовые продажи - 3 млн, строительство - 2 млн, здравоохранение и социальное обеспечение - 1 млн 900 тыс.