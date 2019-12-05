Вице-премьер РК Хон Нам Ги призвал парламентариев не затягивать с принятием бюджета на 2020 год

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Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги обратился в четверг к депутатам Национального собрания с призывом приложить усилия для того, чтобы утвердить бюджет на следующий год не позднее 10 декабря. Расходная часть бюджета составляет 513,5 трлн вон (431 млрд долларов), что на 9,3% больше, чем в 2019 году. Национальное собрание пропустило крайний срок для принятия бюджета, который истёк 2 декабря, из-за политических противоречий. Для того, чтобы бюджетный законопроект был вынесен на голосование, на пленарном заседании должны присутствовать по крайней мере 148 из 295 депутатов. Большинство из них, как минимум 75 депутатов, должны проголосовать в поддержку бюджета.