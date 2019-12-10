Компании LG Chem и SK Innovation попали в список объектов субсидий китайских властей

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Две южнокорейских компании LG Chem и SK Innovation вошли в «белый список» субсидируемых китайским правительством проектов, связанных с батареями для электромобилей. По данным этих компаний, представленным 9 декабря, в министерстве промышленности и информатизации КНР предложили соответствующий список проектов. В него вошёл электрокар компании Tesla - модель 3. Батареи для него будет поставлять LG Chem, а SK Innovation планирует работать с немецким автопроизводителем Mercedes-Benz, работающим в Пекине. Речь, в частности, идёт о подзаряжаемых гибридных автомобилях (PHEV) Е класса. С конца 2016 года это первые автомобили с корейскими батареями, которые попали в список стимулируемых проектов китайских властей. Местные СМИ пишут, что это позволит активизировать рынок электромобилей, а также решить проблему нехватки батарей на внутреннем рынке и наладить производство в стране.