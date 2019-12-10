Бюджет Фонда межкорейского сотрудничества на 2020 год увеличен на 9%

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Бюджет Фонда межкорейского сотрудничества на 2020 год определён в объёме 1 трлн 205 млрд 600 млн вон или 1 млрд 12 млн долларов. Это на 9% больше, чем в текущем году, говорится в докладе министерства по делам воссоединения, представленном 12 декабря. Были увеличены статьи расходов на создание единой экономической системы, включающей соединение железных и автодорог, а также сотрудничество в сфере лесного хозяйства. То же самое касается проекта создания в приграничном районе зоны мира. Бюджет Фонда межкорейского сотрудничества на следующий год нацелен на создание структуры будущей мирной экономики и единого корейского общества.