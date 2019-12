Фильм «Паразиты» включён в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»

Photo : YONHAP News

Фильм южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо ''Паразиты'' включён в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Об этом сообщила пресс-служба Американской академии кинематографических искусств и наук. Южнокорейская картина поборется за высокую награду в категории "Лучший иностранный художественный фильм" с российской лентой ''Дылда'' Кантемира Балагова, "Отверженными" (Les Misérables) французского режиссера Ладжа Ли, венгерским фильмом "Те, кто остался" (Those Who Remained), картиной испанского режиссёра Педро Альмодовара "Боль и слава" (Pain and Glory), картиной режиссёров из Северной Македонии "Страна меда" (Honeyland), с картиной чешского режиссёра Вацлава Маргоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird), фильмом "Правда и справедливость" (Truth and Justice) эстонского режиссёра Танела Тоома, польским фильмом "Тело Христово" (Corpus Christi), сенегальской картиной "Атлантика" (Atlantics). Указанные 10 картин были отобраны из списка, включавшего 91 фильм. Окончательные номинанты будут названы 13 января следующего года. Церемония вручения состоится 9 февраля.