Южнокорейские компании ожидают улучшения ситуации с экспортом

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Большинство южнокорейских компаний ожидают в первом квартале будущего года улучшения ситуации с экспортом. Об этом сообщили в среду в Корейской ассоциации международной торговли, подведя итоги опроса руководителей 984 экспортных компаний. Индекс ожидаемой экспортной активности в РК в первом квартале 2020 года составил 102,2, превысив отметку в сто пунктов впервые после четвёртого квартала 2018 года. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство экспортёров с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов означает обратное. Примечательно, что среди производителей полупроводников индекс ожидаемой экспортной активности составил 149,4 пункта, а среди судостроителей - 136,1 пункта. Ожидается, что в начале будущего года восстановится спрос на полупроводники одновременно со стабилизацией цен на них, а объём заказов на крупнотоннажные морские суда увеличится. Между тем, экспорт продукции из стали и цветных металлов сохранится на низком уровне из-за падения цен и снижения спроса на рынках Европы и Китая.