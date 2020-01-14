Фильм Пон Чжун Хо «Паразиты» номинирован Американской киноакадемией в шести категориях

Photo : YONHAP News

13 января Американская киноакадемия объявила 24 номинанта на премию «Оскар». Фильм южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты» номинирован в шести категориях: Лучший фильм, Лучший оригинальный сценарий, Лучший режиссёр, Лучший монтаж, Лучший продакшн-дизайн и Лучший международный художественный фильм. Данная картина стала первым южнокорейским фильмом, номинированным на награду за лучший фильм, а Пон Чжун Хо стал первым южнокорейским режиссёром, номинированным на Оскар. Таким образом, «Паразиты» поставлены в один ряд с такими фильмами, как «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и «1917» Сэма Мендеса и другими. 92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.