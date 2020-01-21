Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 45,3%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина составил 45,3%, снизившись на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило в понедельник агентство Realmeter, подведя итоги опроса, проведённого с 13 по 17 января среди двух с половиной тысяч жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 50,9% респондентов, что на 4,4% больше, чем неделю назад. Отметка в 50% превышена впервые за два месяца. Она является максимальной с первой недели ноября прошлого года, когда показатель составлял 52,2%. Уровень поддержи президента снизился почти по всей территории страны. Среди причин указывается отрицательное отношение части населения к перестановкам в прокуратуре, неоднозначные высказывания представителей правительства и администрации президента, ситуация вокруг расследования коррупции среди членов семьи бывшего министра юстиции Чо Гука и другие. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38,4%, оппозиционной партии Свободная Корея – 32,7%. Показатель Новой консервативной партии, впервые включённой в число объектов опроса, составил 4,7%. Уровень поддержки партии Справедливости – 4,3%, партии Справедливого будущего – 3,9%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,0% при уровне достоверности 95%.