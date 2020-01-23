РК, Япония и Франция присоединились к разведывательному сообществу «Пять глаз»

К разведывательному сообществу «Пять глаз» (Five Eyes) присоединились РК, Япония и Франция. Об этом 26 января сообщило агентство Киодо цусин, ссылаясь на данные правительственных представителей США и Японии. До этого в организацию входили США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Расширение формата связано со стремлением усилить возможности по наблюдению за КНДР. Осенью прошлого года представители восьми стран договорились о методах сбора данных по СК. До этого стороны на базе флагмана 7-го флота ВМС США, командно-штабного корабля «Блю Ридж» (Blue Ridge), осуществляли совместный мониторинг действий северокорейских судов в открытом море. Но платформы для обмена разведывательными данными не было. В Киодо цусин также отмечается, что расширение сообщества «Пять глаз», помимо прочего, нацелено на обмен информацией для сдерживания Китая, который активно увеличивает своё влияние в регионе.