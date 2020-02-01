Проверка на наличие коронавируса ускорится

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31 января в РК вступает в силу новый закон о проведении обследования в целях ускорения и повышения комфорта процесса проверки на наличие нового коронавируса. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, с этого дня государственные контрольные органы будут использовать тест-систему ДНК на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени - Real Time RT-PCR. Она, в частности, будет применяться в пунктах карантинного контроля в аэропортах и 18-ти исследовательских центрах здравоохранения и экологии по всей стране. Прежде проверка на коронавирус проводилась в два этапа. Сначала отбирались все коронавирусы, а на втором этапе определялось, идёт ли речь о новом вирусе. Эта процедура занимала до двух суток. Однако метод на основе ПЦР занимает лишь шесть часов, что облегчает проведение проверок. Производство необходимых материалов возможно внутри страны. Минздрав намерен обратиться в Управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, чтобы разрешить частным медицинским учреждениям использовать данный метод, точность которого достигает 100%.