Число подтверждённых случаев коронавируса в РК увеличилось до 11-ти

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31 января в РК подтверждены ещё четыре случая заражения новым коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных достигло 11 человек. Об этом сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний. Южнокорейские карантинные власти ужесточили правила контроля за въезжающими в страну, проверяя всех, кто ранее побывал в китайском городе Ухань, эпицентре инфекции, независимо от наличия или отсутствия симптомов. Основные симптомы коронавируса - лихорадка, боль в горле и затруднённое дыхание, в более тяжёлых случаях - озноб и боль в мышцах. По данным органов здравоохранения, в больницах находятся 18 человек, у которых имеются симптомы заболевания. Первый случай заболевания в РК был подтверждён 20 января. В одном случае имело место вторичное заражение. Во всем мире на утро 31 января зарегистрированы 9.805 случаев заболевания в 22 странах, 213 человек умерли.