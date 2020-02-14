КНДР продлила карантинный режим до 1 марта

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В КНДР до 1 марта продлён режим карантина и медицинского наблюдения, действующий для сотрудников международных организаций и диппредставительств. Изначально он должен был завершиться 15 февраля. Как сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook, карантин предусматривает закрытие всех пограничных переходов для въезда и выезда из страны. Иностранцам рекомендовано не покидать территории посольств и дипломатического квартала.