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Корея: Юг-Север

КНДР продлила карантинный режим до 1 марта

Write: 2020-02-14 10:36:55Update: 2020-02-14 10:49:44

КНДР продлила карантинный режим до 1 марта

Photo : YONHAP News

В КНДР до 1 марта продлён режим карантина и медицинского наблюдения, действующий для сотрудников международных организаций и диппредставительств. Изначально он должен был завершиться 15 февраля. Как сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook, карантин предусматривает закрытие всех пограничных переходов для въезда и выезда из страны. Иностранцам рекомендовано не покидать территории посольств и дипломатического квартала.
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