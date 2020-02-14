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В мире

Северу необходима помощь в предотвращении распространения вируса COVID-19

Write: 2020-02-14 13:53:42Update: 2020-02-14 14:01:12

Северу необходима помощь в предотвращении распространения вируса COVID-19

Photo : YONHAP News

В целях предотвращения эпидемии вируса COVID-19 в КНДР необходимо оказать Северу гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и диагностических наборов. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки» со ссылкой на представителя Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. По его словам, из гуманитарных соображений необходимо освободить гуманитарную помощь из-под санкций ООН. Он подчеркнул, что нужно действовать немедленно, упомянув о необходимости отправки денежных средств в офис организации в КНДР. 
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