Северу необходима помощь в предотвращении распространения вируса COVID-19

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В целях предотвращения эпидемии вируса COVID-19 в КНДР необходимо оказать Северу гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и диагностических наборов. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки» со ссылкой на представителя Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. По его словам, из гуманитарных соображений необходимо освободить гуманитарную помощь из-под санкций ООН. Он подчеркнул, что нужно действовать немедленно, упомянув о необходимости отправки денежных средств в офис организации в КНДР.