Правительство РК представило программу поддержки малого бизнеса

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Правительство РК представило программу поддержки отечественного бизнеса, пострадавшего от распространения вируса COVID-19. Их огласил 17 февраля на заседании правительства вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. По его словам поддержку получат четыре отрасли – авиаперевозки, судоходство, туризм и ресторанный бизнес. Планируется предоставить экстренные кредиты на сумму 300 млрд вон или 250 млн долларов бюджетным авиаперевозчикам, несущим убытки из-за падения спроса и отмены рейсов в Китай. Правительство планирует дать авиакомпаниям по меньшей мере трёхмесячную отсрочку платежей за использование аэропортов, введёт более низкие эксплуатационные сборы в зависимости от уровня воздействия коронавируса на их деятельность каждой конкретной компании. Оплату штрафов также отложат на один год. В первую очередь недостающую ликвидность предоставят авиакомпаниям, которым не хватает средств на возврат билетов. В помощь судоходным компаниям будет выделено до 50 млн долларов. Плата за использование портовых объектов будет снижена или полностью отменена. Малые и средние турагентства смогут получить кредиты без залога под 1%. Компании, занятые в ресторанном секторе, также смогут получить кредиты, но под 2,5%. Кроме того, гостиничный бизнес получит налоговые льготы.