Суд вынес оправдательное решение в отношении владельцев сервиса TADA

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Суд первой инстанции вынес в среду оправдательное решение по делу о незаконном предоставлении услуг аренды пассажирского автотранспорта TADA. Суд постановил, что сервис TADA предоставляет пассажирские автомобили в аренду посредством мобильной платформы, а согласно действующему законодательству, на арендуемых автомобилях нельзя перевозить пассажиров в коммерческих целях. Между тем, по мнению суда, вынесение реального наказание будет рассматриваться как выход за рамки уголовного кодекса. На решение суда также повлиял тот факт, что владельцы сервиса TADA консультировались с юридическим фирмами на предмет законности предоставляемых услуг, а также активно сотрудничали с министерством сухопутных территорий и транспорта. В связи с этим трудно говорить о намеренном нарушении действующего законодательства. Ранее прокуратура Центрального административного округа Сеула возбудила дело против главы компании VCNC Пак Чэ Ука, управляющей сервисом TADA, и главы материнской компании Socar Ли Чжэ Ёна. Таксисты выразили недовольство решением суда и намерены его обжаловать.