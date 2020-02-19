В КНДР не хватает средств защиты от вируса COVID-19

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На фоне распространения вируса COVID-19 по всему миру северокорейские СМИ практически каждый день сообщают об отсутствии в стране подтверждённых случаев заболевания, одновременно призывая население соблюдать меры профилактики. Так, центральная газета «Нодон синмун» опубликовала в среду фотографию группы туристов в масках на горе Пэктусан. На двух полосах газеты опубликованы более десяти статей о распространении вируса по всему миру. В некоторых из них подчёркивается, что, благодаря эффективным карантинным мерам, в КНДР до сих пор не выявлено ни одного случая заражения вирусом. На днях представитель министерства здравоохранения КНДР выступил по центральному телевидению, призвав принять меры по предотвращению появления вируса в стране. Однако есть несколько признаков того, что КНДР испытывает нехватку защитных средств. Например, газета «Нодон синмун» пишет, что одна из народных больниц в провинции Канвондо дезинфицирует помещения дымом от сожжённой полыни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обещает предоставить Пхеньяну медицинские маски и диагностические наборы.