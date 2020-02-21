Президент РК призвал принять меры по пресечению дальнейшего распространения вируса COVID-19

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал принять быстрые и действенные меры по пресечению дальнейшего распространения вируса COVID-19, вновь охарактеризовав нынешнюю ситуацию как «тяжёлую». 21 февраля глава государства заслушал отчёт премьер-министра Чон Сэ Гюна по вопросу противодействия распространению вируса и результатам экстренного заседания правительства. Чон Сэ Гюн заявил, что город Тэгу и уезд Чхондо-гун провинции Кёнсан-Пукто, где зафиксировано резкое увеличение количества заражённых, объявлены зонами особого внимания. Этим регионам решено оказать широкую помощь в обеспечении кадрами, местами для размещения больных и медикаментами. Кроме того, все члены секты Синчхончжи будут обследованы на наличие вируса. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что принимаемые меры будут эффективными. Чон Сэ Гюн отметил, что в Японии, Гонконге и Сингапуре степень распространения вируса значительно выше, чем в РК, однако южнокорейские власти объявили третий уровень предупреждения об инфекционном заболевании. Власти будут принимать меры, соответствующие самому высокому, четвёртому уровню предупреждения,- подчеркнул премьер-министр.